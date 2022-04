Das BioTech Unternehmen (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) konnte am 14.03.22 die schwarze Abwärtstrendgerade überwinden und so ein neues Kaufsignal generieren. In der Folge konnte der Kurs weiter zulegen, weshalb wir den StopLoss am 31.03.22 auf 144,90 Euro nachgezogen haben. Wir haben hierzu HIER berichtet! In den letzten beiden Handelswochen bewegt sich BioNTech seitwärts innerhalb von 150 - 170 Euro, aktuell fehlen klare Impulse. Den StopLoss belassen ...

