Die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex zeigte sich in den vergangenen drei Wochen wieder von ihrer besten Seite. Zuletzt hing der Kurs jedoch knapp unterhalb der 17-Euro-Marke fest. Doch jetzt bestehen gute Chancen für einen Durchbruch, denn Nordex konnte einen neuen Großauftrag eintüten.

So hat der spanische Projektentwickler Acciona Energia bei Nordex für einen Windpark in Peru Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 131 Megawatt in Auftrag gegeben. Es geht um insgesamt 23 Turbinen N163/5.X der Delta4000 Serie für den Windpark in "San Juan de Marcona".

Dieser Auftrag dürfte bereits einen Teil zum von Nordex kürzlich avisierten Jahresumsatz für 2022 von 5,2 bis 6 Milliarden Euro beitragen. Außerdem arbeitet Nordex mit Hochdruck daran, seine Marge zu verbessern, denn die Umsatzrendite liegt immer noch nahe ...

