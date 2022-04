DGAP-News: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung



13.04.2022 / 15:06

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Frankfurt am Main ISIN DE0005773303 Berichtigung der am 8. April 2022 veröffentlichten

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

(virtuelle Hauptversammlung)

am 24. Mai 2022

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 8. April 2022 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide als virtuelle Hauptversammlung einberufen für Dienstag, den 24. Mai 2022, um 10.00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit - MESZ. Hiermit weisen wir darauf hin, dass in dem im Anschluss an die Tagesordnungspunkte unter 'II. Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 (zu Punkt 6 der Tagesordnung)' abgedruckten Vergütungsbericht 2021 im Abschnitt 'Vergütung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2021' die Übersicht zur Zusammenfassung des derzeitigen Vergütungssystems des Vorstands wegen drucktechnischer Gegebenheiten nur schwer lesbar ist, weshalb diese Übersicht nachfolgend nochmals gesondert dargestellt wird:

Element Vergütungssystem Erfolgsunabhängige Komponenten Fixum - Fixe Grundvergütung - Jährliche Angemessenheitsprüfung Nebenleistungen - Privatnutzung eines Dienstwagens mit Fahrer - Unentgeltliche private Inanspruchnahme des VIP-Services der Fraport AG auf Lebenszeit auch für Familienmitglieder - Manager-Check-up - Zahlung des hälftigen gesetzlichen Rentenversicherungsbeitrags - Zuschuss zur gesetzlichen bzw. privaten Krankenversicherung nach den gesetzlichen Regelungen Erfolgsabhängige Komponenten Kurzfristige variable

Vergütung (Tantieme) - Tantieme als marktübliches Zielbonus-System - 60 % EBITDA - 40 % ROFRA - Begrenzung bei 150% des Zielbetrags - Modifier (0,9-1,1) zur Beurteilung der kollektiven Leistung des Vorstands sowie von Environmental, Social und Governance Zielen ESG) Langfristige variable

Vergütung

(PSP) - 4-jährige Performance-Periode - Begrenzung bei 150 % des Zuteilungswerts - Leistungskriterien: - 70% Earnings per Share (EPS) - 30% relativer Total Shareholder Return (TSR) gegen den MDAX Sonstige Vereinbarungen Maximalvergütung Maximale Gesamtvergütung nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr 1 AktG für die Summe aller erfolgsabhängigen und erfolgsunabhängigen Vergütungskomponenten Aktienhalteverpflichtung Verpflichtung zum Erwerb von Aktien der Fraport AG in Höhe einer Jahresbruttogrundvergütung innerhalb von 5 Jahren Clawback/Malus Clawback- und Malus-Regelungen zur Möglichkeit der teilweisen oder vollständigen Reduzierung beziehungsweise Rückforderung der variablen Vergütung Nebentätigkeit - Vergütungsleistungen konzerninterner Aufsichtsratsmandate werden auf die Vergütung angerechnet - Konzernfremde Aufsichtsratsmandate erfordern die Genehmigung des Aufsichtsrats und dessen Entscheidung, ob Vergütungsleistungen auf die Vergütung angerechnet werden Nachträgliches

Wettbewerbsverbot - Für die Dauer von zwei Jahren - Zahlung einer monatlichen Karenzentschädigung (50% des Durchschnitts der vertragsmäßigen Leistungen der letzten drei Geschäftsjahre) - Anrechnung auf das Ruhegehalt, falls die Entschädigung zusammen mit dem Ruhegehalt und anderweitig erzielten Einkünften 100 % der zuletzt bezogenen Jahresbruttovergütung übersteigt. Abfindungszahlung

bei vorzeitiger Beendigung

der Vorstandstätigkeit - Anspruch im Falle eines Widerrufs der Bestellung ohne wichtigen Grund - Begrenzt auf zwei Jahresgesamtvergütungen bzw. auf die Vergütung der Restlaufzeit des Dienstvertrags (Abfindungs-Cap) Sonstige Leistungen - Abschluss einer D&O-Versicherung und Unfallversicherung - Private Nutzung der mobilen Endgeräte - Anspruch auf einen kostenfreien Parkplatz am Flughafen Frankfurt nach Beendigung der Vorstandstätigkeit

Im Übrigen verbleibt es unverändert bei der am 8. April 2022 im Bundesanzeiger veröffentlichten Fassung der Einberufung. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Frankfurt am Main, im April 2022

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Der Vorstand

13.04.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de