Wie allgemein erwartet, hat die Bank of Canada ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf 1,0% angehoben. Es handelt sich um die zweite Zinserhöhung in Folge, wodurch die Kreditkosten auf den höchsten Stand seit zwei Jahren steigen, als die Coronavirus-Pandemie begann. Die Zentralbank kündigte außerdem an, dass sie die Wiederanlage von Geldern beenden und ab dem 25. April eine quantitative Straffung vornehmen werde. Fällige kanadische Staatsanleihen in der Bilanz der Bank werden nicht mehr ersetzt, sodass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...