Aktien: Amazon will Gewerkschaft verhindern - wie reagiert die Aktie?

Amazon ist der weltgrößte Onlinehändler. Der Umsatz liegt im dreistelligen Milliarden-Dollar-Bereich im Jahr, der Börsenwert über einer Billion Dollar. Doch eine erste Gewerkschaft will das Unternehmen verhindern. Bei Amazon gibt es eine erste Gewerkschaft. Amazon Labour Union (ALM) ist gewählt. Allerdings muss die US-Arbeitsaufsichtsbehörde National Labor Relations Board (NLRB) die Wahl noch bestätigen. Der weltgrößte Onlinehändler macht dagegen mobil. Eigenen Angaben zufolge fordert Amazon eine Wiederholung der Wahl um die Gewerkschaftsgründung. Der Konzern begründet: Die NLRB habe unter anderem die Wahlbeteiligung durch Missmanagement im Wahlbereich und durch die Zulassung von Kamerateams vor Ort behindert. Zudem beschuldigt Amazon weiteren Angaben zufolge ALU, Beschäftigte eingeschüchtert und Marihuana verteilt zu haben. Die Gewerkschaft weist die Vorwürfe zurück, spricht ihrerseits davon, dass "ihre Bemühungen untergraben" werden. Die NLRB muss nun die Einwände Amazons prüfen, bevor das Wahlergebnis bestätigt werden kann. Amazon-Aktie auf dem Rückzug Amazon ist immer noch eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, aber die Aktie hat in den vergangenen Monaten enttäuscht und sich meist seitwärts entwickelt. Zuletzt ging es im übergeordneten Seitwärtstrend sogar wieder abwärts. Auch die 200-Tagelinie (rot) wurde geknackt und der MACD (Momentum) drehte abwärts. Ein erneuter Test des Jahrestiefs unterhalb von 2.700 Dollar ist daher nicht ausgeschlossen.

