Drägerwerk wird mit Blick auf Gesamtjahr vorsichtiger - Prognose hält noch Nordex Group erhält Auftrag über 29,5 MW aus Finnland "Wir haben bessere Zahlen, aber Oracle macht bessere Bilanzpressekonferenzen" (Hasso Plattner, HB) Surteco: Konzerngewinn von 47,8 Mio EUR in 2021 auf historischem Höchststand. Geplante Dividende von 1,00 EUR Bystronic verzeichnet erneut hohen Auftragseingang - Lieferengpässe verzögern Auslieferung größerer SystemlösungenGurit verkauft Luft- und Raumfahrtgeschäft an IsovoltaLLB meldet 93.26% Beteiligung an Bank LinthStellantis hat das Magenziel für 2022 und seine Ausschüttungspolitik für die kommenden Jahre bekräftigt Valneva - Briten geben grünes Licht für Covid-19-Impfstoffvoestalpine verkauft Mehrheit an voestalpine Texas an ArcelorMittal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...