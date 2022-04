voestalpine verkauft nun 80 Prozent ihrer Anteile an voestalpine Texas an ArcelorMittal. Der Enterprise Value für 100 Prozent der Anteile an voestalpine Texas beträgt rund 900 Mio. Euro (eine Milliarde USD). Unter Berücksichtigung der zum heutigen Zeitpunkt erwarteten Verschuldungsentwicklung der voestalpine Texas wird die Transaktion zum Closing zu einem Liquiditätszufluss in Höhe von rund 610 Mio. Euro führen und damit einhergehend zu einer wesentlichen Verringerung der Nettofinanzverschuldung des voestalpine-Konzerns führen. Mit der Partnerschaft sichert sich der Konzern darüber hinaus einen langfristigen Liefervertrag von jährlich 420.000 Tonnen des dort produzierten Hot Briquetted Iron (HBI). Dies würde die Basis für eine ...

