Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Gestern Mittwoch präsentierte sich der heimische Aktienmarkt freundlicher. Der ATX startete zu Beginn tiefer und schaffte es im Laufe des Tages ins grüne Terrain. Zu Handelsschluss stand ein Gewinn von 0,7 Prozent bei 3.229,56 Punkte fest. Der anhaltende Ukraine Konflikt und die Inflationssorgen belasten die Stimmung der Investoren. Verlierer des Tages war Warimpex mit einem Abschlag von 2,8 Prozent, gefolgt von Wienerberger mit 2,1 Prozent minus. Bei den Banken war die Erste Group mit plus 1,2 Prozent der Gewinner. Die BAWAG konnte ein Plus von 0,3 Prozent verbuchen. Schlechter stand es für die Raiffeisen Bank International mit 0,3 Prozent Abschlag und die kleine Addiko Bank konnte den Tag mit plus 0,4 Prozent beenden. Die ...

