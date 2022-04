Die Wolftank Hydrogen GmbH, ein Unternehmen der Wolftank Group, hat eine Vereinbarung mit dem italienischen Telekommunikationsanbieter TIM für die Entwicklung, Lieferung und Installation eines Wasserstoff-Notstrom-Versorgungssystems für Telekommunikationsanlagen in der norditalienischen Stadt Trient unterzeichnet. Im Pilotprojekt hat die Wolftank Group gemeinsam mit SFC Energy AG, mit der sie im März eine Zusammenarbeit formalisiert hatte, ein emissionsfreies Notstromaggregat für TIM in Trient installiert. Das Komplettsystem aus Energieerzeuger und Energiespeicher besteht aus der Wolftank Smart-Cartridge, einem speziellen Wasserstoff-Speicher zur Versorgung von Brennstoffzellensystemen, und dem bewährten EFOY H2Cabinet von SFC Energy. "In kürzester Zeit ...

