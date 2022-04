Schlechte Nachrichten für FuelCell Energy-Aktionäre. So verzeichnet die Aktie ein Minus von rund fünf Prozent. Für ein Papier müssen damit nur noch 5,26 USD hingelegt werden. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Kursverlauf von FuelCell Energy der letzten drei Monate.

Dieser Rücksetzer trübt die Perspektiven für die nächsten Tage. Denn eine wichtige Unterstützung ist nun zum Greifen nahe. Derzeit reicht ein Rutsch von rund zwei Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Diese Grenze ist bei 5,18 USD zu finden. Es geht jetzt also die Trendentscheidung für die nächsten Wochen.

Antizyklische Anleger könnten diesen Einbruch nun zum Kauf nutzen. Wann bekommen Sie die Aktien schon mal mit einem solchen Rabatt. FuelCell Energy-Kritiker haben dagegen allen Grund zu feiern.

