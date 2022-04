Original-Research: European Lithium Limited - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu European Lithium Limited

Unternehmen: European Lithium Limited

ISIN: AU000000EUR7



Anlass der Studie: Kapitalerhöhung

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.04.2022

Kursziel: EUR0,17

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu European Lithium Limited (ISIN: AU000000EUR7) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 0,17.

Zusammenfassung:

European Lithium hat bekannt gegeben, dass es feste Zusagen von Investoren erhalten hat, um A$30 Mio. durch die Platzierung von 231 Mio. neuen Aktien zu A$0,13 pro Aktie aufzunehmen. Der Erlös wird für ein Bohrprogramm zur Erweiterung der Ressourcen in Zone 2 des Wolfsberg Lithium Projekts (WLP), den Erwerb eines Grundstücks für die zukünftige

Lithiumhydroxid-Konvertierungsanlage, allgemeine Explorationszwecke und Betriebskapital verwendet. Wir begrüßen insbesondere die Verfügbarkeit von Mitteln zur Wiederaufnahme der Bohrungen in Zone 2. Bisher waren wir davon ausgegangen, dass dies erst nach der Aufnahme der Produktion in Zone 1 geschehen würde. Die Ressourcenschätzung für 2021 (9,74 Mio. gemessene Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,03 % Li2O), auf der die DFS basieren wird, stammt ausschließlich aus Zone 1. Zone 1 entspricht der nördlichen Flanke der mineralisierten Antiklinale bei WLP. Es wird angenommen, dass die südliche Flanke der Antiklinale (bekannt als Zone 2) die Zone 1 'spiegelt'. Diese These wird durch das Vorkommen von mineralisierten Pegmatitblöcken und genau der gleichen Lithologie wie in Zone 1 gestützt. Basierend auf den positiven Ergebnissen von acht Bohrlöchern, die 2017 und 2018 gebohrt wurden, erwartet das Management, dass die Bohrungen in Zone 2 zur Abgrenzung von JORC-konformen angezeigten und abgeleiteten Ressourcen führen werden. Dies deutet darauf hin, dass die Zone 2 die Lebensdauer der Mine WLP erheblich verlängern könnte. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von EUR0,17 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on European Lithium Limited (ISIN: AU000000EUR7). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 0.17 price target.



Abstract:

European Lithium has announced that it has received firm commitments from investors to raise A$30m through the placement of 231m new shares at A$0.13 per share. Uses for the proceeds will include: a resource extension drill programme at Zone 2 of the Wolfsberg Lithium Project (WLP); acquisition of a site for the future lithium hydroxide conversion facility; general exploration purposes and working capital. We particularly welcome the availability of funds to resume drilling at Zone 2, after previously assuming this would only happen after the start of production at Zone 1. The 2021 resource estimate (9.74m measured tonnes at an average grade of 1.03% Li2O), on which the DFS will be based, derives solely from Zone 1. Zone 1 corresponds to the northern limb of the mineralised anticline at the WLP. The southern flank of the anticline (known as Zone 2) is thought to 'mirror' Zone 1. This thesis is supported by the occurrence of mineralised pegmatite boulders and exactly the same lithology as Zone 1. Based on positive results from eight holes drilled in 2017 and 2018, management expect drilling at Zone 2 to result in delineation of JORC-compliant indicated and inferred resources. This suggests that Zone 2 could add significantly to the WLP's mine life. We maintain our Buy recommendation and price target of EUR0.17.





