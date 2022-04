Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch EZB belässt Zinsen - und sie steigen 2022 doch! Die Europäische Notenbank hat am Donnerstag wie erwartet die Leitzinsen nicht verändert. Sie hat es zugegeben auch nicht leicht: Auf der einen Seite hat sie sich einzig und alleine der Preisstabilität verschrieben, weshalb sie eigentlich die Zinsen bei einer Inflationsrate von 7,5 Prozent in der Eurozone erhöhen müsste, damit mehr gespart und weniger konsumiert wird und so die Preise stabil bleiben und auch um den Wert des Euro zu erhalten. Andererseits drängen sie ihre Eigentümer, und deren Vertreter ist nun mal die Politik, dazu, alles zu tun, um nicht das sehr zarte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...