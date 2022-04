Daimler-Anleger, die im Dezember beim Börsengang von Daimler Truck auch Anteilsscheine des "neuen" Unternehmens bekommen und diese noch nicht verkauft haben, könnten alles richtig gemacht haben. Geht es nach den Experten von Goldman Sachs, hat die Aktie noch ein enormes Potenzial.

In ihrer jüngste Studie vom Mittwoch haben die Experten zwar ihre Umsatz- und Rentabilitätsprognosen für das laufende Jahr etwas zurückgenommen, bleiben aber durchweg optimistisch. Dementsprechend bleibt Analystin Daniela Costa bei ihrer Kaufempfehlung, wenn auch das Kursziel von 41 auf 35 Euro gesenkt wurde.

An der Börse deutet sich derzeit so etwas wie eine kleine Aufwärtstrendwende an. Denn nachdem Daimler Truck insbesondere in der ersten Aprilwoche deutlich zurückgesetzt hat, konnte die Haltezone um 23 Euro ...

