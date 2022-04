Aus nachvollziehbaren Gründen bestimmt der Krieg in der Ukraine weiterhin die Schlagzeilen. Hinzu kommt das Thema Inflation, das längst auch im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen ist. Börsianer tun aber gut daran, in diesen Tagen auch China nicht aus den Augen zu verlieren. Besonders der Mega-Lockdown in der 26-Millionen-Metropole Shanghai dürfte uns mit seinen Auswirkungen auf die Produktions- und Lieferketten noch länger beschäftigen. Denn aus wenigen Tagen Lockdown ist inzwischen ein über zweiwöchiger Stillstand geworden. Gefürchtete Kettenreaktion In einer Lage, in der die weltweiten Warenströme ohnehin schon gestört sind, verschärft China mit seinen Lockdowns das Problem zusätzlich. Wichtige ...

