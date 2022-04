Die Verschärfung der Energiekrise durch den russischen Überfall auf die Ukraine spielt den Anbietern von alternativen Energiequellen mächtig in die Karten. So hat auch der Hamburger Windkraftanlagenbauer Nordex momentan komplett volle Auftragsbücher, sodass die Aktie nun quasi aus dem Stand durchstarten kann.

Kürzlich hat der spanische Projektentwickler Acciona Energia bei Nordex für einen Windpark in Peru Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 131 Megawatt in Auftrag gegeben. Es geht um insgesamt 23 Turbinen N163/5.X der Delta4000 Serie für den Windpark in "San Juan de Marcona".

Genau mit solchen Aufträgen plant Nordex seine Zielerreichung. Denn auf der jüngsten Präsentation der Zahlen für das abgelaufene Jahr hatte Nordex angekündigt, den Umsatz 2022 auf 5,2 bis sogar 6 Milliarden Euro steigern zu wollen! Vor allem aber wollen die Hamburger ...

