Lithium, Lithium, Lithium. Der Hunger nach dem Rohstoff für Batterien ist schon jetzt gigantisch und wächst beinahe täglich. Genau das dürfte Standard Lithium in den kommenden Monaten und Jahren voll in die Karten spielen. Denn das Unternehmen kann die vorhandenen Kapazitäten verhältnismäßig einfach weiter ausbauen. Das dürfte irgendwann auch die Börse honorieren.

Geht es nach den Experten von Benchmark Mineral Intelligence dürfte sich das Defizit an Lithiumcarbonat von momentan rund 25.000 Tonnen in den kommenden zwei Jahren mehr als verdreifachen! Denn der Hunger der E-Auto-Industrie ist gigantisch. So vermeldete beispielsweise BYD jüngst, im März erstmals mehr 100.000 E-Autos und Hybrid-Modelle verkauft zu haben.

Standard Lithium verfügt bereits über bestehende Abbaustätten und kann diese vermutlich verhältnismäßig kostengünstig erweitern. Zumal die explodierende Nachfrage auch die Preise enorm treiben müsste, sodass auch heute noch unrentable Möglichkeiten sehr schnell profitbringend werden sollten.

Die Aktie hat Anfang April wieder klar in den Rückwärtsgang geschaltet und ist von über acht auf nur noch knapp über sechs Euro zurückgekommen. ...

