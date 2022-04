BioNTech ist und bleibt vermutlich auch der Platzhirsch unter den Impfstoffherstellern. Denn die Mainzer sind gemeinsam mit US-Partner Pfizer absolut führend und könnten sich jetzt sogar den nächsten absoluten Mega-Markt erschließen. Denn im Reich der Mitte wird die Situation immer bedrohlicher…

So ergeben sich in China für BioNTech in Kürze möglicherweise neue Absatzchancen. Denn dort verschärft sich die Corona-Situation immer weiter. Shanghai befindet sich im Lockdown und das weltweite Lieferkettenproblem schlägt mittlerweile auch auf die Impfstoffe durch. China arbeitet (noch) mit eigenen Impfstoffen, könnte jetzt allerdings zu einem Umdenken gezwungen werden.

Dass BioNTech mittlerweile auch kurzfristig auf neue Märkte etc. reagieren kann, haben die Mainzer in den vergangenen Monaten immer wieder bewiesen. Sollte sich China also westlichen Impfstoffen gegenüber öffnen, könnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...