Dem Batteriehersteller Varta ist in der Osterwoche ein echter Coup gelungen. Denn das Unternehmen hat es geschafft, 250 Millionen Euro an frischem Kapital einzusammeln, um den Ausbau der Produktionskapazitäten voranzutreiben. Wann honoriert die Börse diese bemerkenswerte Leistung?

Über ein Konsortium aus drei Banken hat der Batteriehersteller aus Ellwangen Schuldscheindarlehen mit einer Laufzeit zwischen 5 und 7 Jahren und einer Verzinsung von anfänglich 1,44% am Markt platziert. Insgesamt 250 Millionen Euro konnte Varta so einsammeln, wobei die Nachfrage Unternehmensangaben zufolge vier mal so hoch war!

Mit dem Geld plant Varta den Ausbau der Produktionskapazitäten im Bereich der Knopfzellen, vor allem bei den großen Rundzellen im Bereich E-Mobility. Denn diesen Wachstumsmarkt will Varta unbedingt mitgestalten. Schon jetzt bietet die entwickelte V4Drive-Zelle gegenüber vergleichbaren Produkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...