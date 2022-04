Das war ein absoluter Hammer, als am Montagabend bekannt wurde, dass sich ein Großinvestor von seinem Aktienpaket der Deutschen Bank trennen wird. JP Morgan soll rund fünf Prozent der gesamten Deutsche Bank-Aktien auf dem Markt platzieren und sorgte damit für heftige Verwerfungen. Schnäppchenjäger aufgepasst… .

Konnten sich die Aktien der Deutschen Bank nach dem "Russland-Schock" vor sechs Wochen zuletzt merklich erholen, wurde es in den vergangenen Tagen turbulent. Denn nach einem Schlusskurs von 11,88 Euro am Montag ging es tags darauf massiv in den Keller. Die Aktie verlor quasi im freien Fall rund acht Prozent an Wert. Kein Wunder…

Denn der Investor hatte angekündigt, seine Anteile für mindestens 10,98 Euro verkaufen zu wollen. Und genau auf diesem Niveau hat sich der Kurs schließlich ...

