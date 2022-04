Anfang März hatte der französische Impfstoffhersteller Valneva die Zulassung für seinen Totimpfstoff aus dem Königreich Bahrain erhalten und nun hat Großbritannien nachgezogen. Es dürfte also nur noch eine Frage kurzer Zeit sein, wann endlich auch die EU grünes Licht gibt.

Zudem hatte Valneva erst vor wenigen Tagen verlauten lassen, dass das Unternehmen für diesen Monat mit der EU-Zulassung rechnet. Die Zulassung seines der EU dürfte dann der Startschuss sein, damit bei Valneva endlich die Kasse ordentlich klingelt. Denn schon vor Monaten wurde mit der EU eine Liefervereinbarung über 60 Millionen Impfstoffdosen vereinbart.

An der Börse hat die Aktie nach der Zulassung durch Großbritannien wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Denn am Tag vor Ostern schossen die Kurse regelrecht ...

