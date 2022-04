Grüne Gewinne!: Die Cannabis Legalisierung ist auf dem Vormarsch-Jetzt rechtzeitig positionieren

Umsatzverdopplung in Kanada in den nächsten 5 Jahren! Die Wachstumsraten sind hoch und es entstehen viele neue Arbeitsplätze. Weltweite Legalisierung schreitet weiter voran; Gewinne und Aktienkurse werden explodieren! Sehr geehrte Damen und Herren, das Umsatztempo auf dem kanadischen Cannabismarkt mag sich zwar in Summe etwas verlangsamen, aber einem neuen Bericht zufolge wird sich der Umsatz in den nächsten fünf Jahren dennoch verdoppeln! Das ist die wichtigste Erkenntnis aus den jüngsten Markteinblicken der in Chicago ansässigen Beratungsfirma Brightfield Group, die feststellt, dass diese Verdopplung eintreten wird, wenn mehr Einzelhandelsgeschäfte online gehen und die Vorschriften gelockert werden. Brightfield geht davon aus, dass der kanadische Cannabismarkt in den nächsten fünf Jahren mit einer jährlichen Rate von 10 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar wachsen wird, angetrieben durch steigende Umsätze bei Esswaren und Vape-Produkten. "Während wir ein starkes Wachstum des Marktes im Jahr 2021 sahen, gibt es immer noch ein großes zusätzliches Potenzial für den Markt während des Prognosezeitraums, insbesondere mit zusätzlichem Zugang zum Einzelhandel", sagte Bethany Gomez, Geschäftsführerin der Brightfield Group, in einem Interview. Der kanadische Cannabisumsatz wird sich in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich von 4,4 Mrd. auf 8,8 Mrd. USD verdoppeln! Quelle: BNN Bloomberg / Brightfieldgroup Gomez glaubt auch, dass in Zukunft mehr Wert auf Premiumprodukte gelegt werden wird, da die Cannabisproduzenten sich auf dieses Segment konzentrieren, um sich von ihren Mitbewerbern abzuheben. Dieser Trend hat im vergangenen Jahr mit der Übernahme von Supreme Cannabis Inc. durch Canopy Growth Corp. und der Ankündigung des Kaufs von Thrive Cannabis durch Aurora Cannabis Anfang dieser Woche ernsthaft begonnen, wobei das Premium-Portfolio des übernommenen Unternehmens im Vordergrund stand. In Zukunft wird der kanadische Cannabismarkt ähnliche Wachstumskurven aufweisen wie die US-Bundesstaaten, die Cannabis zuvor legalisiert hatten, z. B. Colorado, wo auf ein schnelles Wachstum in den ersten Jahren eine Phase des Abflachens folgte, so Gomez. Nach der Konsolidierung ist vor der nächsten Hausse! Das absolute Bewertungsniveau vieler Cannabistitel ist aktuell so niedrig wie seit 4 Jahren nicht Quelle: Stockcharts.com Mit dem GF Global Cannabis Opportunity Fund können Sie jetzt erstmals in einen Basket von 50 innovativen Unternehmen aus dem Cannabis und Psychedelika-Sektor investieren. Die Wachstumschancen der beiden Boom-Sektoren Cannabis und Psychedelika sind enorm, doch es kommt auch hier auf die richtige Titelselektion und gutes Risikomanagement an. Ein Investment in einen diversifizierten Korb von Unternehmen hat gegenüber einem Einzelinvestment in dieser noch junge Anlageklasse starke Vorteile, da das Anlagerisiko gestreut wird! Vertrauen Sie auf die Expertise und Erfahrung des Portfolio Management-Teams von GF Global Cannabis Opportunity Fund. Mit einem strategischen Investment in den GF Global Cannabis Opportunity Fund investieren Sie in einen aktiv gemanagten Korb von aussichtsreichen Cannabis- und Psychedelika Aktien, die besonders von den globalen Megatrends profitieren. Dieser Fonds ist der weltweit erste börsennotierte Publikumsfonds mit ausschließlichem Fokus auf Cannabis- und Psychedelika Aktien. Das strategisch diversifizierte Anlageportfolio besteht aus ca. 35-50 attraktiven Unternehmen, um eine ausgewogene Risikodiversifizierung zu ermöglichen und die Möglichkeit eines Totalverlustes zu verringern. Mit Hilfe eines mehrstufigen Titelselektionsverfahrens, sowie eines ausgeklügelten Risikomanagements, mit klar definierten charttechnischen Ein- und Ausstiegssignalen, wird versucht das Optimale für Ihr Investment zu erreichen. Hintergrundinformationen zum GF Global Cannabis Opportunity Fund: Das Expertenteam des GF Global Cannabis Opportunity Fund (WKN: A2P2FA) analysiert für Sie die Trends im Cannabis- und Psychedelika-Sektor und allokiert in die attraktivsten Unternehmen der beiden Anlage-Megatrends. Das Titelselektionsverfahren umfasst u.a. eine tiefgehende Analyse der Bilanz und der charttechnischen Situation jeder Aktie mit klar definierten Ein- und Ausstiegsmarken. Ein schnelles Reagieren auf Firmen- und Branchen-News ist in diesem noch recht jungen Sektor für den nachhaltigen Anlageerfolg unabdingbar! Im Anlagevermögen des Fonds befinden sich derzeit 50 Titel. Vertrauen Sie der hohen Expertise und langjährigen Erfahrung des Fondsmanagements - lesen Sie gerne weitere Informationen hier: hanffonds.de Vertrauen Sie der hohen Expertise und langjährigen Erfahrung des Fondsmanagements und lesen Sie gerne weitere Informationen zum Fonds hier. Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf der Webseite von IFM Independent Fund Management AG. Kurzprofil des Fonds: Name: GF Global Cannabis Opportunity Fund Fondstyp: Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS) / (als UCITS-Zielfonds geeignet) ISIN: LI0507461338 WKN: A2P2FA Ticker Bloomberg: CANABIS LE Ticker Deutschland: 4TYA Ausgabeaufschlag: Max. 5% (100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag durch Smartbroker.de) Erfolgsverwendung: Thesaurierend Managementvergütung: 1,30% p.a. Performance-Fee: 15%, Hurdle-Rate 6% und High Watermark Asset Manager des OGAW: First Capital Management Group GmbH Verwahrstelle: Liechtensteinische Landesbank AG Verwaltungsgesellschaft: IFM Independent Fund Management AG Informationsstelle für Anleger in Deutschland: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main Aktuelle Kurse des Fonds können Sie u.a. auf wallstreet-online.de nachverfolgen: https://www.wallstreet-online.de/fonds/li0507461338-gf-global-cannabis-opportunity-fund-eur Risikohinweis / Interessenskonflikt: Die wallstreet:online capital AG, welche den Fonds vertreibt, sowie deren Hauptaktionärin, die wallstreet:online AG besitzen Namensaktien an der Emittentin GF Global Fund SICAV. Der Fondsmanager Carsten Ringler besitzt Anteile des GF Global Cannabis Opportunity Funds. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle Angaben sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite www.hanffonds.de und www.ifm.li. Den Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG (Link) erhältlich. Der Asset Manager des OGAW ist die First Capital Management Group GmbH, München. Verwahrstelle ist die liechtensteinische Landesbank AG. Enthaltene Werte: CA1380351009,CA60255C1095,LI0507461338,US20451W1018,NL0015000DX5

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )