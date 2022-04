Zahlreiche Nackenschläge müssen heute die Anteilseigner von Walt Disney hinnehmen. Denn der Kurs notiert rund zwei Prozent in der Verlustzone. 127,52X verbilligt sich damit auf nur noch 127,52 USD. Sehen wir hier nur einen kleinen Rücksetzer oder ist das der Anfang einer Baisse?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Walt Disney der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Walt Disney-Analyse einfach hier klicken.

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund 0,6 Prozent zum 4-Wochen-Tief. Bei 126,82 USD wurde dieser Wendepunkt gefunden. Uns erwartet also ein heftiger Kampf zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...