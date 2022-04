SFC Energy 0.48% FGCapital (MNW2018): SFC Energy vermeldete heute Morgen eine Kooperation mit dem Partner FC TecNrgy in Indien. SFC Energy unterzeichnet Make in India-Vereinbarung und launcht EFOY Hydrogen-Plattform mit Kooperationspartner FC TecNrgy in Indien Brunnthal/München, Deutschland, 19. April 2022 - Die SFC Energy AG (https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0db76bcc2aaaf7677b88c7638e819cc9&application_id=1328789&site_id=news_data&application_name=news, ISIN: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...