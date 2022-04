EU plant milliardenschweren Ukraine-Wiederaufbaufonds: KreiseJulius Bär ernennt Soong zur Group Head für Greater China ALV - Allianz mit Rückendeckung von Glass Lewis nach Hedgefondsverlust LHA - MSC-Lufthansa bevorzugter Bieter für ITA Airways: Corriere BMW - BMW will im Zuge der Umstellung von Verbrennungsmotoren auf Elektromodelle keinen einzigen Mitarbeiter entlassen. "Wir werden durch die Umstellung keine Arbeitsplätze abbauen", sagte Vorstandschef Oliver Zipse. "Am Ende des Tages, möglicherweise schon in diesem Jahrzehnt in unserem Münchner Werk, wird es eine vollelektrische Produktion geben, ohne dass jemand seinen Arbeitsplatz verliert." (Financial Times) MAHLE - Der Aufsichtsratsvorsitzende von Mahle, Heinz Junker, scheitert erneut mit der nachhaltigen Besetzung des ...

