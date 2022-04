Den heutigen Handelstag beginnt Powercell mit einem kräftigen Anstieg. So katapultiert sich der Wert derzeit rund acht Prozent nach vorne. Damit valutiert der Titel nun bei 21,00 EUR. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Powercell, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Da dieser Indikator bei 17,78 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

Fazit: Diese Powercell-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...