Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2854, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - Vienna City Marinomedathon: In jedem VCM-Startersackerl ist ein Coldamaris Plus Nasenspray. Marinomed CEO Andreas Grassauer: "Ziel ist, Carragelose Produkte als Teil eines umfassenden Coronaschutzkonzeptes zu etablieren. Der VCM kann hier als Modellveranstaltung dienen.Die Teilnehmer bekommen kostenlos einen Coldamaris Plus Nasenspray und die Firmen Sigmapharm und Marinomed stellen die Produkte bereit. Bei der erwarteten Anzahl an Teilnehmern ist das eine erhebliche Investition für beide Unternehmen. Ein breiterer Einsatz von Coldamaris bei Veranstaltungen aber auch bei Kindern, würde einen Teil des Infektionsdruckes abfangen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...