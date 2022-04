Die Immofinanz hat ihre Zahlen für 2021 präsentiert: Das operative Ergebnis konnte um 46 Prozent auf 210,1 Mio. Euro erhöht werden, das Konzernergebnis verbesserte sich auf 345,8 Mio. Euro, nach einem Verlust von 165,9 Mio. Euro im Vorjahr. Das Bewertungsergebnis aus Bestandsimmobilien belief sich auf 85,9 Mio. Euro, nach -156,6 Mio. Euro im Vorjahr. Die positiven Bewertungen beziehen sich ua. auf Gebäude in Düsseldorf, Wien and Warschau aber auch auf die VIVO!-Einkaufszentren in Rumänien und Tschechien, bei denen sich nach einigen Lockdowns das operative Umfeld wieder verbesserte.Der FFO 1 vor Steuern lag mit 120,1 Mio. Euro unter dem Vorjahresniveau ( 126,1 Mio.), was auf einen höheren Finanzierungsaufwand durch ein gestiegenes Finanzierungsvolumen sowie die ...

