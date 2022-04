Die S&T hält am 6. Mai ihre Hauptversammlung ab. Punkt 9 der Tagesordnung sieht die Beschlussfassung über eine Umfirmierung der S&T AG vor, nämlich in "Kontron AG". "Der Fokus des Geschäftes der S&T AG und ihrer Beteiligungen soll zukünftig noch stärker auf eigenen Technologien rund um das Internet der Dinge liegen, die bereits aktuell unter der Marke "Kontron" vertrieben werden, so die Begründung. Zudem könnte im Zuge der aktuellen Evaluierung des Verkaufs der IT-Dienstleistungssparte die dafür verwendete Marke "S&T" veräußert werden, heißt es.

