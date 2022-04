Die Post hat heute ihre Hauptversammlung in virtueller Form abgehalten. Mitunter wurde ein neues Aufsichtsratmitglied gewählt. Maximilian Schnödl hat sein Mandat niedergelegt. Neu in den Aufsichtsrat wurde Carola Wahl (Executive Director der ÖBAG) gewählt. Bei der im Anschluss an die Hauptversammlung stattgefundenen konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Carola Wahl zur Stellvertreterin der Aufsichtsratsvorsitzenden Edith Hlawati gewählt. Es wurde eine Dividende für das Geschäftsjahr 2021 von 1,90 Euro pro Aktie beschlossen, die Auszahlung erfolgt ab 5. Mai 2022 durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten - der Handel ex Dividende erfolgt ab 3. Mai 2022.

