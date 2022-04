Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX Prime -1,22% auf 1659,06, davor 6 Tage im Plus (4,16% Zuwachs von 1612,49 auf 1679,59), FACC 0% auf 8,36, davor 6 Tage im Plus (11,17% Zuwachs von 7,52 auf 8,36), AT&S -2,14% auf 50,3, davor 6 Tage im Plus (7,19% Zuwachs von 47,95 auf 51,4), Mayr-Melnhof -0,69% auf 172,8, davor 5 Tage im Plus (9,43% Zuwachs von 159 auf 174), Wienerberger -0,57% auf 27,86, davor 4 Tage im Plus (4,71% Zuwachs von 26,76 auf 28,02), Zumtobel -1,52% auf 7,12, davor 4 Tage im Plus (5,86% Zuwachs von 6,83 auf 7,23), AMS -1,81% auf 12,23, davor 4 Tage im Plus (8,26% Zuwachs von 11,5 auf 12,45), Andritz -2% auf 39,18, davor 4 Tage im Plus (7,24% Zuwachs von 37,28 auf 39,98), Uniqa -2,24% auf 7,43, davor 4 Tage im Plus (5,41% Zuwachs von 7,21 auf 7,6), Marinomed Biotech ...

