Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarkindex notierte im Wochenvergleich in EUR um -0,3% tiefer. Der S&P 500 und der Nikkei 225 schwächten in EUR ebenfalls ab (-0,2% bzw. -1%). Gegen den Trend entwickelte sich der Stoxx 600. Er legte um +0,4% zu. Der globale Schwellenländerindex verlor in der letzten Woche in EUR -3% an Wert. Die Aussichten hinsichtlich des Gewinnwachstums sind beim globalen Aktienmarktindex positiv. Für heuer wird ein Gewinnanstieg um +7,5% und für 2023 ein Zuwachs um +5,8% erwartet. Die für 2022 erwartete Steigerungs- rate hat sich in den letzten Monaten verbessert. Das ist positiv zu werten. Ein negativer Aspekt ist allerdings die Zunahme der globalen Unsicherheiten. Das findet auch Ausdruck am Anstieg der Volatilität der wichtigsten ...

