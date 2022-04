Nach zuletzt eher schwächeren Tagen hat sich die Aktie von Standard Lithium gestern mit einem echten Paukenschlag ins wohlverdiente Wochenende verabschiedet. Denn an einem eigentlich eher durchwachsenen Börsentag schoss der Kurs mehr als drei Prozent nach oben und notiert damit nun wieder in Schlagdistanz zu wichtigen technischen Marken. Überraschend kommt dieser Anstieg allerdings keineswegs…

Schließlich ist der Markt für Lithium mittlerweile beinahe komplett leergefegt. Die Autoindustrie hat einen enormen Bedarf nach diesem essentiellen Rohstoff für den Bau von E-Autos. Schätzungen zufolge beläuft sich das Defizit an Lithiumcarbonat in diesem Jahr auf 25.000 Tonnen und soll sich in den kommenden zwei Jahren auf 80.000 Tonnen ausweiten!

Man muss kein großer Rechenkünstler sein, um zu erkennen, dass ein sich verdreifachendes Defizit massiv auf die Preisentwicklung auswirken wird. Damit dürfte es für Platzhirsche wie Standard Lithium vermutlich schon recht schnell lukrativ werden, die bisherigen Bergbaustätten zu erweitern, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen.

Die Börse scheint diese Perspektive langsam aber sicher zu ...

