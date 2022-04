Die Rechnung in meinem bescheidenen Leben ist jene: Ein Drittel (18 Jahre) ohne Trading, zwei Drittel (36 Jahre) mit Trading. Dabei agiere ich als heute 54-jähriger immer noch gegen jedes Lehrbuch, setze ich doch jegliche regionale Risikostreuung durch fast ausschließliche Veranlagung in österreichische Aktien außer Kraft. Home Bias nennt man sowas. Doch dazu später mehr. Mein Buch. Ich werde Teile dieses Artikels/Aufsatzes auch in meinem Buch abdrucken, das - oftmals verschoben, mea culpa - nun heuer zum Weihnachtsgeschäft erscheinen wird und einen Mix aus meinen Interessen Börse, Sport, Musik (und mehr) beinhalten wird. Dies je nach Coming of Age-Phase in adaptierter Reihenfolge natürlich. Gut Ding braucht Weile, auch den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...