Monatelang war Bayer das Sorgenkind unter den Dax-Unternehmen. Schließlich war der Weg der Aktie vor allem durch Rückschläge geprägt. Doch jetzt scheinen die Leverkusener ihre Aktionäre für diese harte Zeit entschädigen zu wollen. Denn seit Jahresanfang kennt die Aktie nur den Weg nach oben und Experten zufolge scheint das Ende der Rallye noch lange nicht in Sicht…

So haben die Analysten von JP Morgan das Unternehmen in der vergangenen Woche noch einmal genau auf den Prüfstand gestellt. Dabei geht Analyst Richard Vosser von starken Quartalszahlen für das erste Quartal 2022 aus, die Bayer am 10. Mai präsentieren wird.

Dementsprechend bleibt Vosser bei seiner Empfehlung "Overweight". Spannend dabei das Kursziel, das der Analyst ausgibt. So sehen die Experten von JP Morgan den Pharma- und Agrarchemiekonzern erst bei Kursen von 75 Euro als fair bewertet an.

