Das war mal ein echter Hammer. So vermeldete die Weltgesundheitsorganisation am Freitag, dass die WHO den Einsatz eines Corona-Medikaments von BioNTechs US-Partner Pfizer sogar empfiehlt! Zwar gab es bisher schon bedingte Zulassungen, aber eine Empfehlung der WHO ist noch einmal eine andere Nummer.

BioNTech und Pfizer, das war in den vergangenen Jahren die Erfolgsgemeinschaft in Sachen Corona-Impfstoff. Jetzt prescht Pfizer mit einem Corona-Medikament vor, dass insbesondere bei Patienten eingesetzt werden soll, die noch nicht schwer erkrankt sind, aber das höchste Risiko einer Krankenhauseinweisung haben. Im Rahmen einer Studie mit 3.100 Patienten lag die Rate der Krankenhauseinweisung, bei den mit Paxlovid behandelten Menschen um 85 Prozent niedriger als bei Patienten mit einem Placebo.

