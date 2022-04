Sehr werthaltiges Projektportfolio: Beim aktuellen Goldpreis über 500 Millionen Dollar wert!

Anzeige / Werbung

Angesichts des Anstiegs der US-Inflation auf Rekordhöhen und der geopolitischen Unruhen, die zu Volatilität auf den globalen Märkten führen, haben sich die Anleger genauer mit der Anlage in Gold befasst, das sich besser als die breiten Aktienmärkte entwickelt hat.

Seit Jahresbeginn ist der S&P 500 Index (SPX) bis zum 8. April 2022 um 5,5 % gefallen, während der Goldpreis seit Jahresbeginn um 6,5 % gestiegen ist.

Goldminenaktien - gemessen am S-Network MicroSectors Gold Miners Index (MINERS) - stiegen seit Jahresbeginn sogar um 21,7 %. Wie in einem früheren Artikel erwähnt, ist die Goldminenindustrie von den Goldpreisen abhängig, sodass Goldminenunternehmen Gold oft übertreffen, wenn die Goldpreise steigen, und schlechter abschneiden, wenn die Goldpreise fallen.

Höhere Goldpreise haben im Vergleich zu den letzten Jahren zu soliden Margen und einer höheren freien Cashflow-Generierung beigetragen. Mit höheren Cashflows waren Goldminenunternehmen in der Lage, Bilanzen zu bereinigen, Dividenden zu erhöhen, Aktienrückkäufe einzuleiten und sich besser für zukünftige Goldpreisschwankungen zu positionieren.

WKN: A2DHZ0 | SYM: BSR | NYSE: GLDG)

GoldMining (WKN: A2DHZ0 | SYM: BSR | NYSE: GLDG) verfügt über gemessene und angezeigte Ressourcen von über 16 Millionen Unzen Goldäquivalent und besitzt 20 Millionen Aktien der Lizenzgesellschaft Gold Royalty Corp (NYSE: GROY ), die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts einen Wert von 87,4 Millionen US $ hat.

Dennoch liegt die Marktkapitalisierung von GoldMining (WKN: A2DHZ0 | SYM: BSR | NYSE: GLDG) zum Zeitpunkt des Schreibens bei nur 255,4 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass jede dieser Goldunzen einen Wert von knapp über 10 US-Dollar hat. Die wahrscheinlichen Gründe dafür sind, dass diese Unzen auf viele Projekte verteilt sind und dass derzeit nur geringe Explorationsausgaben getätigt werden.

Überblick über die Operationen

GoldMining besitzt ein Portfolio von 15 Projekten in ganz Amerika, von denen 11 über eine Ressourcenschätzung verfügen. Die meisten Projekte sind jedoch klein, da nur zwei von ihnen Ressourcen von über 1 Million Unzen Goldäquivalent gemessen und angezeigt haben - Titiribi in Kolumbien und Whistler in Alaska.

Für das Whistler Projekt wurde vor kurzem eine neue Tochtergesellschaft namens U.S. GoldMining Inc gegründet, Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG informiert:

Man könnte argumentieren, dass geringe Ausgaben für die Exploration Geld sparen und die Aktienverwässerung über die Jahre geringhalten. Dies dürfte Investoren jedoch kaum beruhigen, da die Projekte Jahr für Jahr kaum Fortschritte machen und die Marktbewertung des Unternehmens stagniert.

Was Investoren anzieht, ist nicht eine große Ressourcenbasis, sondern es geht darum, an der Bohrkrone aktiv zu sein und ein oder zwei Vorzeigeprojekte zu haben, um die man Spannung aufbauen kann.

Glücklicherweise scheint GoldMining (WKN: A2DHZ0 | SYM: BSR | NYSE: GLDG)

jetzt auf dem richtigen Weg zu sein. Im Oktober 2021 kündigte das Unternehmen eine Darlehensfazilität in Höhe von 20 Millionen US-Dollar bei der Bank of Montreal an, und im Dezember kündigte es die Einführung eines 50-Millionen -Dollar-Aktienprogramms am Markt (ATM) an. Die frischen Mittel werden für die Exploration und Weiterentwicklung der Projekte verwendet, einschließlich vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen.

In Bezug auf die Konzentration auf ein oder zwei Projekte sagt das Management von GoldMining, dass es derzeit Spin-outs und Veräußerungsmöglichkeiten evaluiert.

Wir denken, Spin-outs sind eine gute Möglichkeit, den Wert des Projektportfolios freizusetzen, und das Unternehmen hat bereits gesehen, wie gut dies funktionieren könnte, durch einen 90-Millionen-Dollar- Börsengang eines Unternehmens namens Gold Royalty Corp. Wie wir bereits erwähnt haben, ist diese Beteiligung an letzterem im Moment 87,4 Millionen Dollar wert!

Mit Blick auf die Zukunft könnte die nächste Ausgründung das Projekt La Mina in Kolumbien umfassen. Im Januar veröffentlichte GoldMining die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) des Projekts, und die wichtigsten Finanzdaten sehen für mich gemischt aus. Die gesamten Unterhaltskosten sind niedrig, die Minenlebensdauer ist anständig und der Nettogegenwartswert (NPV) nach Steuern beträgt über 230 Millionen US-Dollar. Die interne Rendite (IRR) beträgt jedoch nur 15 %, da die Gesamtkapitalkosten voraussichtlich etwa 370,9 Millionen US-Dollar betragen werden.

Um diese in die höherwertige "angezeigte'-Kategorie zu überführen und weitere Mineralressourcen zu generieren, sind für das Jahr 2022 weitreichende Explorationsarbeiten geplant. Der Schwerpunkt dieser Arbeiten liegt auf "La Garrucha', einem Areal, das etwa einen Kilometer östlich der bestehenden Mineralressource liegt, und über massives "Upside'-Potenzial verfügt.

Ebenfalls für einen Spin Off könnten Yellowknife in Kanada und Sao Jorge in Brasilien in Frage kommen, da das Unternehmen auch PEA-Studien zu ihnen durchführt.

Auch an dem seit dem Jahresbeginn um 44% gestiegenen Uranpreis wird GoldMining (WKN: A2DHZ0 | SYM: BSR | NYSE: GLDG) stark profitieren, nämlich in Form der 75 % Beteiligung am hochgradigen Uranexplorationsprojekt "Rea'. Dieses 125.000 Hektar große Projekt in Kanada "Uran Hotspot'-Region "Athabasca Basin' ist für potenzielle Uran-Unternehmen das Mekka, welches schon viele Unternehmen zu einer schnellen und immensen Wertsteigerung verholfen hat.

Unser Fazit:

Extrem werthaltiges Projektportfolio - GoldMining beim heutigen Goldpreis über 500 Millionen Dollar wert

GoldMining (WKN: A2DHZ0 | SYM: BSR | NYSE: GLDG) hat es geschafft, durch die Ausgliederung von Gold Royalty Corp. einen Wert von fast 90 Millionen US-Dollar freizusetzen, und wir denken, es kann diesen Schritt mit einigen seiner anderen Projekte wie La Mina wiederholen.

Wir denken, dass die Liegenschaften von GoldMining (WKN: A2DHZ0 | SYM: BSR | NYSE: GLDG) beim heutigen Goldpreis über 500 Millionen Dollar wert sein könnten, aber dies spiegelt sich nicht in der Marktbewertung des Unternehmens wider, da es bisher an Exploration gemangelt hat.

Sind wir ehrlich: Die aktuelle Marktkapitalisierung von knapp 215 Mio. USD wird der tatsächlichen Situation des Unternehmens nicht annähernd gerecht.

Allein der Wert des kolumbianischen Projekts "La Mina', unter Zugrundelegung eines konservativen Goldpreises von 1.600,- USD und einer Produktion von 1 Million Unzen Goldäquivalent hat bereits einen Nettogegenstandswert von 231 Mio. USD!

Die Frage ist nun, wie gut das Unternehmen die Ausgliederung seines Lizenzgebührenportfolios replizieren kann und ob die Mittel, die kurz vor der Exploration stehen, gute Bohrungen ergeben werden.

Wir schätzen GoldMining (WKN: A2DHZ0 | SYM: BSR | NYSE: GLDG) als spekulativen Kauf ein, einen Kursschub könnte die Aktie erfahren, wenn neue, weitere Details zu den Spin-out-Plänen veröffentlicht werden.

Aber wir gehen auch davon aus, dass der Markt schon bald diese extreme Unterbewertung erkennt und mit deutlichen Kursaufschlägen quittiert.

