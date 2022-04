Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse musste am Freitag mit deutlichen Abschlägen schliessen, schon am Morgen war es für den ATX nach unten gegangen, dann konnte er seine Verluste zeitweise klar eingrenzen, ehe er wieder dem europaweiten Trend Richtung Süden folgte und mit einem Minus von 1,3% aus dem Handel ging, was für die gesamte Woche dennoch ein Plus von 1,4% bedeutete. Aus Europa kamen am Vormittag überraschend gute Wirtschaftsdaten, gegen die allgemein negative Stimmung konnten sie aber nicht viel ausrichten. Dank des Aufschwungs im Dienstleistungssektor hat sich die Unternehmensstimmung im Euroraum im April überraschend verbessert, der Einkaufsmanagerindex stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,9 auf 55,8 Punkte, Analysten ...

