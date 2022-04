DAX-Wochenstart mit Kursen an den Tiefs des Monats: 14000 fest im Blick und eine mögliche Gegenbewegung voraus? DAX-Start in die neue Woche In der kurzen Handelswoche nach Ostern zeigte der DAX per Saldo keine Bewegung und schloss mit einem minimalen Minus ab. Zwischen dem Schlusskurs vom Gründonnerstag und dem Freitagsschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...