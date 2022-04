BAWAG Group AG: Nettogewinn von 111 Mio. EUR, EPS von 1,24 EUR, und ROTCE von 14,2% in Q1 2022HSBC-Gewinn geht wegen Vorsorge für Kreditausfälle zurück - bestätigt ROTE-Prognose für 2023Novartis bestätigt nach solidem ersten Quartal KonzernausblickSIG Group AG: Guter Start ins Jahr mit einem soliden Quartalsergebnis UBS überrascht mit Gewinnanstieg Amadeus Fire legt deutlich bei Umsatz und operativem Ergebnis zu Bayer-Chef: 'Sehr erfolgreich ins Jahr gestartet' Befesa erzielt Rekord-EBITDA von 61 Mio EUR (+25%) in Q1 - kann hohe Erwartungen nicht erreichen Deutsche Börse mit starkem Jahresauftakt - erhöht Jahresziele Deutsche Rohstoff will für 2021 wieder eine Dividende zahlen und erhöht die Prognose für das GJ Hamborner Reit AG: Stabile Geschäftsentwicklung im ersten ...

