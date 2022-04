Die Bawag weist im 1. Quartal einen Nettogewinn in Höhe von 111 Mio. Euro (+50 Prozent) aus. Das operative Geschäft blieb im 1. Quartal 2022 laut Bank mit einem Ergebnis vor Risikokosten von 205 Mio. Euro und einer Cost/Income Ratio von 37,0 Prozent stark. Die Risikokosten beliefen sich auf 20 Mio. Euro bzw. einer Risikokostenquote von 19 Basispunkten. Man behalte einen Management Overlay in Höhe von 64 Mio. Euro angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit als Folge des anhaltenden geopolitischen Konflikts bei, während die Qualität der Bilanz weiter stark blieb, heißt es. Die operativen Kernerträge stiegen im 1. Quartal 2022 um 9 Prozent auf 323 Mio. Euro. Der Nettozinsertrag stieg um 5 Prozent auf 242 Mio. Euro, was auf höhere ...

