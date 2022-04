Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Twitter-Deal steht - so hoch ist der Einsatz des Elon Musk26.4.2022 - Der tägliche Börsen-Shot In der heutigen Folge "Alles auf Aktien" sprechen die Finanzjournalisten Daniel Eckert und Nando Sommerfeldt über Vorfreude an der Wall Street, positive Überraschungen bei Coca-Cola und Top-Zahlen von der Deutschen Börse. Sie erklären auch, welche Nation jetzt besonders von Urlaubsgefühlen beflügelt wird. Außerdem geht es um Tesla, SpaceX, The Boring Company, Iberdola, BBVA, Santander, Inditex, Aena und Amadeus IT, den Amundi MSCI Spain (WKN: A0REJT) und den Xtrackers Spanish (WKN: DBX0HR). Und abstimmen beim Deutschen Podcastpreis könnt ihr hier: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...