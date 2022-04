Gewinnmitnahmen nach gestriger Erholung. Die Futures auf den S&P 500 fallen am Dienstag vor den Quartalsberichten von Alphabet und Microsoft, die nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. Am Montag erlebte der marktbreite Index eine volatile Sitzung. Zuerst fiel der Kurs auf den tiefsten Stand seit dem 15. März, dann setzte in den letzten Handelsstunden eine starke Erholung ein. Die Aktien von großen Tech-Firmen stiegen, ...

