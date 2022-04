Valneva hat eine Vereinbarung zur Aufstockung des Kapitalbetrags seiner bestehenden Fremdfinanzierungsvereinbarung in Höhe von 60 Mio. US-Dollar abgeschlossen. Diese Verlängerung verschafft Valneva sofortigen Zugang zu 20 Mio. US-Dollar, wobei weitere 20 Mio. US-Dollar nach einer möglichen bedingten Zulassung seines inaktivierten COVID-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 durch die Europäische Arzneimittelagentur verfügbar sind. Die erhöhten Mittel werden für weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung verwendet, einschließlich der Marktzugangsvorbereitungen für Valnevas Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553. Peter Bühler, Chief Financial Officer von Valneva, kommentierte: "Wir schätzen die anhaltende Unterstützung ...

