Die Apeiron Biologics AG, an der u.a. auch die Vienna Insurance Group beteiligt ist, strukturiert sich neu. Die präklinischen und klinischen Entwicklungsaktivitäten werden ausgegliedert und in der neu gegründeten, separaten Holdinggesellschaft invIOs Holding AG fortgeführt. Den Aktionären der Apeiron Biologics AG werden Aktien der invIOs Holding AG entsprechend ihrer Beteiligung gewährt. invIOs wird die Entwicklung neuartiger immunonkologischer Therapien für schwer behandelbare Krebsarten mit seiner Zelltherapieplattform EPiC (Enhancement Platform for immune Cells) und dem klinischen Lead-Asset APN401 fortsetzen. AResT wird APN01 vorantreiben, das derzeit für die Behandlung von COVID-19 und anderen Atemwegs- und Lungenerkrankungen entwickelt wird.

