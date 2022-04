Während hierzulande und in nahezu allen westlichen Ländern immer weitere Lockerungen beschlossen und umgesetzt werden, verschärft sich die Situation in China weiter. Shanghai befindet sich weiterhin im Lockdown und jetzt spitzt sich auch die Situation in Peking immer weiter zu. Heute gingen Bilder von Hamsterkäufen durch die Medien aus Angst vor einem Lockdown!

Genau dafür steht der Mainzer Impfstoffplatzhirsch schon Gewehr bei Fuß. China wäre natürlich ein gigantischer neuer Absatzmarkt und dürfte die Erfolgsaussichten des Konzerns für die kommenden Monate und vielleicht sogar Jahre enorm beflügeln. Dabei blickt der Vorstand ohnehin schon sehr zuversichtlich in die Zukunft.

Auch an der Börse wird dieses Szenario derzeit gespielt. Gestern schoss BioNTech an der Wall Street regelrecht nach oben und verzeichnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...