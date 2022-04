Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2873 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil u.a. über eine 100jährige, die für 57 gehandelt wird, und über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/14 geht es um eine Auszeichnung für Wienerberger, Verbund-Rätsel nicht gelöst, dafür die Aktie über 100. Weiters: Die Do&Co-Chance lebt, S Immo gut unterwegs, Cleen Energy auf sportlichem High, Rosinger Group schichtet um und hat nur noch einen Österreicher im Rosgix, Larissa Kravitz ärgert sich über Investoreila und ihr Papa hat Geburtstag, Gratulation auch an Ernst Huber. Mayr-Melnhof ...

