In ihrem aktuellen Goldreport kommen die Analysten von Raiffeisen Research zum Fazti: Die geldpolitischen Zügel werden allmählich straffer gezogen und die Zeit der ultra-expansiven Geldpolitik neigt sich dies- und jenseits des Atlantiks dem Ende zu. Vor dem Hintergrund der hohen Inflation kann diesbezüglich insbesondere seitens der US-Notenbank Fed mit einem rascheren Vorgehen gerechnet werden. In gemäßigterem Tempo folgt nun auch die EZB. Dem Goldpreis haben die Zinsfantasien bzw. falkenhaften Wortmeldungen der Währungshüter derweil nicht geschadet, zumal hohe Inflationsraten ein Vordringen der realen Renditen zumindest mittelfristig unwahrscheinlich machen. Von geldpolitischer Seite ist für Gold also mit keinen besorgniserregenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...