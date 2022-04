Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2869 , alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch - der Verbund machte am Freitag 227 Mio. Euro Handelsvolumen, neuer Nr. 1-Wert eines ATX-Titels 2022, die Erste Group brachte es am 18. März auf 225 Mio. Euro. Ich bin noch am Recherchieren, was das Volumen auslöste. - RBI hatte gestern den 17. Börsegeburtstag. Emissionserlös 2005 waren 0,97 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 0,15 Mrd. Euro). Mit 565.602.000 Euro Volumen gab es am Erstnotiztag auch das bisher höchste Volumen in der eigenen Börsegeschichte (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.04.)

