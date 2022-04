Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA stiegen im März im Vergleich zum Vormonat um 0,80%, nachdem sie im Februar um 1,7% (vorher -2,1%) zurückgegangen waren. Computer und elektronische Produkte, die zwei der letzten drei Monate im Plus lagen, führten den Anstieg an, der sich um 0,7 Mrd. USD oder 2,6% auf 26,3 Mrd. USD erhöhte. Unterdessen stiegen die Aufträge für Nicht-Verteidigungs-Investitionsgüter (ohne Flugzeuge), die als Indikator für die geplanten Unternehmensausgaben ...

