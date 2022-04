MONTRÉAL, QUÉBEC, KANADA - (26. April 2022) Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR) (Frankfurt: N8HP) ("CDPR" oder das "Unternehmen") freut sich, ein vorläufiges Betriebsupdate zur Mine Santander für das erste Quartal mit Ende 31. März 2022 bereitzustellen.Die Highlights des ersten Quartals- Produktion von 7.771.756 Pfund an verkaufsfähigem ZnÄq[i] -Metall.- Produktion von 7.210.518 Pfund an verkaufsfähigem Zink, 294.790 ...

